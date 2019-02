Medizinhanf: Wird der Zugang bald leichter sein?

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) könnte Hanf und Hanfprodukte neu bewerten – und damit den Zugang zu Cannabisprodukten für medizinische Zwecke erleichtern. „Das wäre in dieser langjährigen Diskussion ein Schritt vorwärts“, sagt der österreichische Chemiker und Toxikologe Rainer Schmid.

Ein WHO-Expertengremium hat mehrere Empfehlungen ausgearbeitet:

– Derzeit werden in einem internationalen Abkommen („Einheitsabkommen über die Betäubungsmittel“) Cannabis und Cannabisprodukte in einer derart strengen Kategorie eingestuft, „die auch einen medizinischen Einsatz nicht erlaubt“,sagt Schmid. In Zukunft aber soll Cannabis anders kategorisiert werden: Und zwar in einer Rubrik, die den Einsatz für medizinische Zwecke unter strengen Auflagen – etwa einem Suchtmittelrezept – gestattet, erklärt Schmid: „So wie das zum Beispiel auch bei Morphin als Schmerzmittel der Fall ist.“