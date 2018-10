Jetzt live: Pressegespräch zu Laudas Entlassung

Rund zweieinhalb Monate nach der Lungentransplantation, der sich Niki Lauda im AKH-Wien unterziehen musste, konnte der dreifache Formel 1-Weltmeister am Mittwoch das Spital in gutem Allgemeinzustand verlassen. Lauda muss sich nun einer intensiven, mehrwöchigen Rehabilitation unterziehen, teilte die Wiener Klinik in einer Aussendung mit.

Heute, am Donnerstag, werden die behandelnden AKH-Ärzte ein Pressegespräch geben. Dieses findet statt mit den Ärzten Walter Klepetko, Gottfried Heinz, Christian Hengstenberg und Peter Jaksch.

Sehen Sie hier die Pressekonferenz im Livestream: