Größere Babys: Geburten sind je nach Land unterschiedliche schwer

Österreich: Jede dritte Geburt per Kaiserschnitt

In Österreich kommt jedes dritte Kind per Kaiserschnitt auf die Welt. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist die "deale Kaiserschnittrate" jedoch zehn bis 15 Prozent. Weltweit variieren die Raten enorm: von nur wenigen Prozent in den meisten afrikanischen Ländern südlich der Sahara bis zu 50 Prozent in Ägypten, Türkei und Brasilien.

In Europa reichen Kaiserschnittraten von etwa 15 Prozent in skandinavischen Ländern bis zu mehr als 35 Prozent in Portugal, Rumänen und Italien. Diese Unterschiede werden meist auf sozioökonomische, rechtliche und kulturelle Ungleichheiten zurückgeführt.

Mitteröcker stellt die WHO-Empfehlung für eine globale "ideale Kaiserschnittrate" in Frage. "Menschliche Biologie und Gesundheit sind nicht statisch, sondern im Fluss, und können sich, beeinflusst durch sozioökonomische und medizinische Veränderungen, lokal unterscheiden", so Mitteröcker.