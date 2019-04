Endometriose: Die monatliche Qual für jede zehnte Frau

„Dass der Weg oft ein so langer ist, liegt einerseits an den unspezifischen Beschwerden, die nicht mit der Erkrankung in Verbindung gebracht werden. Mitunter hat es aber auch damit zu tun, dass die Endometriose nur mittels Operation sicher nachzuweisen ist“, fügt Beata Seeber, Leiterin des Endometriosezentrums an der MedUni Innsbruck, hinzu.

Mehrere Organe betroffen

Im Körper der Betroffenen befindet sich Gebärmutterschleimhaut (Endometrium), die normalerweise nur in der Gebärmutterhöhle vorkommt, auch außerhalb im Bauchraum. Diese Herde verhalten sich genau so wie die Zellen in der Gebärmutter: Sie werden von Hormonen gesteuert, unterliegen dem Zyklus und lösen Blutungen aus. Das Blut kann jedoch nicht abfließen, was Zysten, Verwachsungen, Entzündungen und Vernarbungen verursacht.

In den meisten Fällen sind davon die Eierstöcke, die Eileiter, der Darm, die Blase oder die Harnleiter betroffen. Dies führt zu sehr starken Schmerzen, bis hin zu mechanischen Einschränkungen der Organe.

Am Arbeitsplatz, auf Ausflügen

Michaela Kahr: „Ich habe Herde auf der Blase, was bedeutet, ich kann den Drang, auf die Toilette zu gehen, nie lange zurückhalten, weil es mir sonst Schmerzen verursacht. Man muss die Erkrankung immer mitdenken – auch am Arbeitsplatz oder auf Ausflügen.“ Ihr ist es deshalb ein besonderes Anliegen, mithilfe von Gruppentreffen den Erfahrungsaustausch unter Betroffenen zu ermöglichen und sich gegenseitig zu unterstützen.