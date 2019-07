Beerenobst: Bunte Power-Früchte mit großer Wirkung

Zu Beginn eine kleine Quizfrage: Erdbeere, Himbeere, Brombeere, Ribisel und Weintraube – was ist, botanisch gesehen, eine Beere? Die Mehrheit der Leser würde sicher sofort auf die ersten vier tippen. Fehlanzeige. Denn weder Erdbeere, Himbeere noch Brombeere sind Beeren, Ribisel und Weintrauben hingegen schon. Für Botaniker ist die Erdbeere eine Sammelnussfrucht, Himbeeren und Brombeeren sind Sammelsteinfrüchte. Hingegen gelten Paradeiser, Paprika, Kürbisse, Gurken, aber auch Kiwis und Melonen als Beeren.

Beerenobst

Wenn wir umgangssprachlich von Beeren sprechen, meinen wir das Beerenobst. Und das hat es in sich. " Beeren sind ein wahres Superfood, denn sie schmecken nicht nur hervorragend, sondern besitzen viele wertvolle Inhaltsstoffe, die besonders gut für uns sind", sagt die Diätologin und Bloggerin Verena Lang. Neben ihrem hohen Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen sind sie auch reich an Ballaststoffen. Diese wirken sich vor allem positiv auf die Verdauung sowie die Darmflora aus und machen schnell und vor allem anhaltend satt. "Außerdem enthalten Beeren eine Vielzahl an sekundären Pflanzenstoffen wie Flavonoide und Anthozyane. Diese Farbstoffe wirken entzündungshemmend, blutdruckregulierend und antioxidativ – sie schützen also den Körper vor Schädigung durch freie Radikale und reparieren beschädigte Körperzellen", sagt Lang.