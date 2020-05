Zimmertemperatur und andere Wein-Märchen

Beim Rotwein hält sich ein Gerücht hartnäckig und es ist das Gerücht vom Rotwein, den man am besten bei Zimmertemperatur trinkt. Diese Erkenntnis stammt aus einer Zeit, als es in Zimmern im Winter gerade einmal 16 Grad hatte. Eigentlich eine gute Temperatur für durchschnittlich gute Rotweine. Denn zwischen 14 und 16 Grad entsteht die ideale Mixtur aus Tanninen und Aromen. Ist der Rotwein sehr viel kühler, werden weniger Aromastoffe freigesetzt. Dafür schmeckt man mehr Bitterstoffe und die Tannine treten in den Vordergrund. Tannine sind Gerbstoffe, die die Schleimhaut im Mund zusammenziehen lassen. Wir der Rotwein hingegen zu warm eingeschenkt, also bei heutigen Zimmertemperaturen getrunken, tritt der Alkohol, der beim diesen Temperaturen schneller verdunstet, in der Wahrnehmung stärker auf. Säure und andere Aromen treten in den Hintergrund. Die Weine kommen auf einmal mit verstörend aufdringlicher Uneleganz daher. Gerade im Weinland Italien werden die Rotweinflaschen oft stehend im Lokal aufbewahrt und der Wein hat eine Temperatur von bis zu 30 Grad (im Sommer) und sicher nicht weniger als 23 Grad (im Winter.), wenn eingeschenkt wird. Auch unsere Wohnzimmer sind zu stark geheizt, um das Motto " Zimmertemperatur" ernsthaft anwenden zu können.