Zeit für Sherry

Jerez

Sherry

Die vielen Sherry-Kellereien (Bodegas) der Stadtde la Fronteira, die während der vergangenen Jahrzehnte in Restaurants umgewidmet wurden, zeugen von der großen Produktion, einer noch größeren Vergangenheit, die der Region und den Produzenten einen gewissen Wohlstand brachte.war im neunzehnten Jahrhundert extrem angesagt. Die Engländer tranken ihn, er durfte in keiner deutschen Hausbar fehlen. Das Hoch dauerte bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts: Man servierte ihn zum Aperitif, wo die Damen Cocktailkleider und die Herren Halstücher trugen.

Sie sehen schon: Sherry ist ziemlich out außerhalb von Jerez und Andalusien. Wobei out in manchen Trinker-Kreisen des Westens bedeutet, dass es wieder in ist. Und im übrigen ist das egal, denn Sherry hat in seiner Vielfalt jedenfalls seine Meriten.