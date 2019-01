Wohin mit Baby? Krabbel-Cafés in Wien

In manchen Wiener Gemeindebezirken sprießen sie wie Pilze aus dem Boden, anderswo sucht man sie vergebens: Baby-taugliche Cafés. Ist frau/man mit Säugling unterwegs "reicht" ein geräumiges Lokal plus - im Idealfall - Wickeltisch. Aber was tun, wenn der Nachwuchs sich schon bewegen mag – auf allen Vieren – und der Boden dann doch etwas zu Bakterien-verseucht, sprich dreckig, wirkt?

Es gibt sie, es sind halt nicht allzu viele: Cafés, die - neben Hochstühlen und Wickelbereich versteht sich - eine geräumige Krabbel-Ecke oder sogar ein Krabbel-Zimmer bieten und die kleinen Tollpatsche weder vor dem Bedien-Personal noch vor anderen Gästen als Stolpersteine im Weg herumrollen und auch keine potentielle Hunde-Gefahr droht.

Es folgt eine subjektive Auswahl an Cafés, Bistros und Spielräumen ohne Anspruch auf Vollständigkeit – mit der Bitte um weitere Tipps.

Gleich zu Beginn: Es gibt wenige Lokalitäten, wo frau/man auf die Kombination Spielraum/Spielecke plus richtige Speisekarte bzw. Küchenbetrieb trifft – im 9. Bezirk findet sich genau das.