Was macht ein Churrascero?

Nelson Rigo, arbeitet seit fünfeinhalb Jahren als Küchenchef in der Churrascaria in der Schellinggasse. Der 34 jährige kommt aus der Stadt Mondaí im südlichen Bundesland Santa Catarina. Im Interview mit dem KURIER erzählt er vom Arbeiten in einer Churrascaria und über die Grundprodukte der brasilianischen Küche. Wer sich für die genauen Unterschiede zwischen süd- und nordbrasilianischer Küche interessiert, sollte sich auch hier informieren .

Gibt es im ganzen Land Churrascarias ? Rigo : Churrascaria bedeutet wörtlich übersetzt Grill-Restaurant, Churrasco ist das Essen und Churrascero der Grillmeister. Churrascarias gibt es sowohl am Land als auch in der Stadt. Hierzulande ist die Churrascaria etwas Besonderes, aber in Brasilien ist es ganz normal, wenn man jeden Tag in die Churrascaria Mittagessen geht.