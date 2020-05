WIRTSHAUS OLIVER

Die Florianistub'n in Wolfsgraben gab es irgendwie immer schon. Die Jungen liebten das Gasthaus wegen der Kegelbahn, die Älteren wegen der großen Portionen, die Kinder wegen des Spielplatzes. Im Laufe der Jahrzehnte gab's mal typische Ausflugsgasthaus-Kost, dann wieder etwas ambitioniertere Küche, am Schluss wurde allerdings nur noch der Kindergarten bekocht, es wurde still um die Florianistub’n in Wolfsgraben. Bis Oliver Popaschnig kam. Der Kärntner hatte zuvor acht Jahre lang das „Mirli“ im Irenental zum idyllischen Szene-Fixpunkt gemacht, eine Verdoppelung der Pacht zwang ihn aber, sich nach einer Alternative umzusehen. Er brachte also die nahen Florianistub'n optisch ein bisschen auf Vordermann, erstellte eine tolle Weinkarte, installierte einen Event-Stadl. Kulinarisch blieb die Veränderung von der szeniger Almhütte zum Dorfgasthaus mit Kegelbahn aber nicht ganz folgenlos: Die Küche wurde traditioneller, bürgerlicher, weniger überraschend, weniger „spleenig“ als zu Mirli-Zeiten: Die Rindsuppe mit Fleischstrudel war okay, hätte aber nicht mit Suppenwürze gemacht werden müssen (3,30 €), bei der „Fisch-Vorspeise“ blitzte die Ambition wieder durch, roh und mit Kräutern marinierte Lachsforelle großartig, die Terrine etwas bieder, das Tatar (eigentlich eine Ceviche) zumindest okay (11,80 €). Bei den Hauptspeisen spielt Wild eine große Rolle, kein Wunder, die geschmorte Hirschkeule war gut, den süßen Lebkuchensaft hätte man sich aber durchaus lebkuchiger vorstellen können (17,50 €). Insgesamt zuverlässig, ein bisschen mehr Feuer von früher wäre aber schön.