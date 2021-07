Wirtshäuser in peripherer Lage werden heute ja eher geschlossen als aufgemacht. Und dass eines neu eröffnet, mustergültig renoviert wird und „normale“ Beislküche ohne Firlefanz anbietet, ist nicht nur selten, sondern nachgerade unwahrscheinlich. Beim Wirtshaus am Wasserpark trifft das aber zu: Ein in den vergangenen Jahren heruntergekommenes Beisl in einem der schönsten 1930er-Jahre-Gemeindebauten wurde reaktiviert, Altbestand wie Parkett, Fensterbögen, Schank und massives Holzmobiliar mit neuen Lampen und Tischen geschmackvoll kombiniert. Die Küche wirkt auf den ersten Blick zwar etwas unaufregend, allerdings stehen dort zwei Ungarn, die schon das Gulasch oder Krautrouladen mit Selchripperln zur Sensation werden lassen (7,20 €). Alles wird hier noch selbst gemacht, was den Nachteil hat, dass etwa die Somloer Nockerln am Mittwoch noch nicht verkauft werden, weil sie erst ab Donnerstag die richtige Konsistenz haben (4,50 €). So etwas ist man halt nicht mehr gewohnt.

Die Grammelknödel waren tadellos, das karamellisierte Kraut dazu vielleicht etwas sehr süß (7,10 €), der Zwiebelrostbraten aus erstklassigem Fleisch geschnitten und – das ist selten – mit „echtem“ Saft (12,90 €) statt Dosentunke. Im wunderschönen Gastgarten steht einstweilen eine Punschhütte, ab Frühling wird er wieder artgerecht genutzt.

Wirtshaus am

Wasserpark,

Wien 21,

Freytagg. 1/14,

T 01/960 16 77, Mi-So 10-22,

http://www.wirtshausamwasserpark.at