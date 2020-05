Winterkohl als Delikatesse

Den kopflosen Kohl mit seinen langen, gekräuselten Blättern gibt es an sich das ganze Jahr, aber im Winter, wenn es kalt ist, schmeckt er besonders gut. Seine Blätter weisen eine kräftige Konsistenz auf, sind fast knackig und schmecken intensiver, manchmal ein wenig bitter. In diesen Blättern steckt um diese Zeit auch mehr an Nährstoffen als sonst, weshalb der Winterkohl in früheren Zeiten in Italien auch wegen seiner Heilkräfte verehrt wurde.

Der Cavolo nero ist arm an Kalorien, dafür reich an Vitaminen. Eisen, Kalzium, Phosphor sind nur einige der Inhaltsstoffe, ihretwegen es den Kohl im Winter eigentlich auf Krankenschein geben müsste. Er zählt zu den Lebensmitteln, die antioxidativ wirken und reiht sich damit in die Reihe von Delikatessen wie sonnengereifte Paradeiser oder Weintrauben ein. Womit wir beim Thema sind: Die Blätter dieses Kohls schmecken und es lässt sich einiges Gutes mit ihnen anstellen. Am Anfang allen Tuns in der Küche steht allerdings die sorgfältige Reinigung der Blätter mit Wasser, die danach getrocknet werden. Die zarteren Teile der Blätter werden dann gehackt oder in Streifen geschnitten und dienen als Basis für allerlei kreative Salate.

Nehmen wir zum Beispiel einen Salat aus frisch geschnittenem Cavolo nero, dazu grünen Apfel, Walnüsse, ein Dressing aus bestem Olivenöl, Salz und Pfeffer und Scheiben von geräuchertem Tempeh. Ein Salat, der das Herz des Veganers vor Freude hüpfen lässt. Auch sehr gut: Die rohen Blätter in einer Marinade aus Olivenöl und Zitrone weich werden lassen, mit Kichererbsen garnieren, dazu dünne Scheiben von Frühlingszwiebeln oder junger Lauch. Delikat.

Wer den Winterkohl lieber kocht, muss wissen, dass dieser trotz seiner Robustheit sensibel ist. Am besten dämpft man die Blätter fünf Minuten lang und verfährt dann mit ihnen nach Wunsch. Auf einer Pasta mit Paradeisern und Oliven macht sich der Cavolo nero sehr gut. Und als Pizzabelag mögen ihn die Italiener ebenfalls. Warum nicht mit frischem Ricotta mischen?

Wenn man die gedämpften Kohlblätter mit etwas Knoblauch, Öl und Chilipfeffer sautiert und über frisch gekochte Pasta gibt, hat man ein italienisches Wintergericht par excellence.

Was den Schwarzkohl als Zutat aber weltberühmt gemacht hat, ist die toskanische Ribolita. Der Name bedeutet "wieder aufgewärmt" und die Ribolita ist eigentlich Resteverwertung von Gemüse, Bohnen, altem toskanischen Brot, die gemeinsam aufgewärmt werden, mit etwas Olivenöl gewürzt und mit schwarzem Pfeffer bestreut.

Auch als herzhafter Snack zum Apero macht der Kohl seinen Job ausgezeichnet. Die getrockneten Blätter im Backofen werden mit Salz und Olivenöl besprenkelt und gebacken, bis sie schön knusprig sind.

Jetzt bleibt nur noch die Aufgabe, den Gemüsehändler ihrer Wahl so lange zu quälen, bis er ihnen den herrlichen Winterkohl besorgt. Am Naschmarkt in Wien wurde er bereits gesichtet.