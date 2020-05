Willi Bründlmayers Reifeprüfung

Bernard Antony

Einmal im Jahr kommt der Affineurauf Besuch nach, zwei Dutzendim Gepäck. Im Heurigenhof Bründlmayer gibt es zum knisternden Holzfeuer ein Menü mit, zubereitet vom mit zwei Gault Millau-Hauben gekrönten Team um den jungen KüchenchefDaniel Petz. Zu jedem Gang sucht Bründlmayer den passenden Wein aus. Sekt, Rieslinge, Veltliner, Pinot noir. Danach bietetein Käsebuffet, für das in seine Fans auf der ganzen Welt, von Luxusschiffen wie der MSEuropa bis zu Gourmetfestivals, lieben.

Ideal ist es, "wenn der Käse und der Wein Ping Pong spielen", so beschreibt Willi Bründlmayer trefflich eine gelungene Abstimmung von Käse und seinen Weinen. Und ein wirklich gutes Match gelingt nur, wenn beide – Wein wie Käse – den perfekten Zustand ihrer Reife erreicht haben. Sowohl für Käse als auch vor allem für Wein gilt, was Bründlmayer (und viele seiner Winzerkollegen in Österreich) traurig macht: "Es wird zu früh genossen." In Österreich herrscht noch lange keine Käsekultur wie in Frankreich und dank der Hegemonie der industrialisierten Milchwirtschaft mit ihren Supermarkt-tauglichen Käsen wird es diese auch lange nicht geben. Einen Käse richtig reifen zu lassen und dann, wenn er sozusagen am Punkt ist, zu servieren oder zu verkaufen.