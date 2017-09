Hier gibt es Grammelschmalz nach altem Hausrezept, frischen Liptauer und diverse Jausenbrettl (auch vegetarisch). Bei Schönwetter hat der Heuriger Mayer am Nussberg, 1190 WienHier gibt es Grammelschmalz nach altem Hausrezept, frischen Liptauer und diverse Jausenbrettl (auch vegetarisch). Bei Schönwetter hat der Mayer am Nussberg am Wochenende und feiertags geöffnet.



Der Heurige wird längst nicht mehr von der Familie Muth, 1190 WienDer Heurige wird längst nicht mehr von der Familie Muth betrieben, hat aber dank seines schattigen Gastgartens einen ausgzeichneten Ruf unter Heurigen-Liebhabern. Seit kurzem belebt Quereinsteiger Nikolaus Judt das Juwel aus dem 16. Jahrhundert.



Achtung: Hier ist Sonntag Ruhetag, sonst geht es beim Zahel, 1230 WienAchtung: Hier ist Sonntag Ruhetag, sonst geht es beim Zahel aber ganz und gar nicht ruhig zu. Da der Heuriger auch schon zu Mittag geöffnet hat, stehen warme Schmankerl wie Eierschwammerlgulasch oder Schnitzel zur Auswahl.



Für Feinschmecker und Kräuterliebhaber ist die Wildkräuterbuschenschank, Bisamberg, 1210 WienFür Feinschmecker und Kräuterliebhaber ist die Wildkräuterbuschenschank am Bisamberg eine Top-Adresse. Die zwei Quereinsteiger, Martin Strobl und Věra Vyškovsky, bieten auch Seminare in ihrem kleinen Paradies an. Bis 31.Juli Sommerpause.



So schön und doch ein Heuriger. Die Gartenschank im Alten Stadl, 1100 WienSo schön und doch ein Heuriger. Die Gartenschank im alten Stadl in der Liesingbachstraße lockt auch junge Menschen an, die sonst klassische Buschenschanken meiden. Achtung: Die nächsten Ausschanktage 15.9. und 16.9.



Der Sirbu, Kahlenberg, 1190 WienDer Sirbu in Döbling ist eine Institution in Wien, auch wenn die Servicefreundlichkeit nicht an oberster Steller steht. Der Ausblick bleibt aber sensationell, aber der folgende Heurige kann den Ausblick toppen. Achtung: Sonn- und Feiertag geschlossen!



Ein schlichter Heuriger, ein schöner Garten: Im Heurigen Göbel, Stammersdorf, 1210 WienEin schlichter Heuriger, ein schöner Garten: Im Heurigen h.p. Göbel in Stammersdorf fühlt sich jeder Gast wohl. Gereicht wird Gemischter Satz, Grüner Veltliner, Weißburgunder, Riesling und Rosé. Freitag, Samstag und Montag ab 16 Uhr; Sonn- und Feiertag ab 12 Uhr geöffnet.



Die Heurigenschenke Zur Wildsau, 1130 WienDie Heurigenschenke Zur Wildsau in Hietzing bietet einen traumhaften Blick über Wien. Hier gibt es ein klassisches Heurigenbuffet.



Der Stammbaum der Familie Wolff, 1190 WienDer Stammbaum der Familie Wolff lässt sich bis 1609 zurückverfolgen. Vor allem Politiker zieht es immer wieder in den Heurigen in Neustift am Walde. Besonders schön sitzt es sich im großen Garten. Montag bis Sonntag ab 11 Uhr geöffnet!



Der Mayer am Pfarrplatz, 1190 WienDer Mayer am Pfarrplatz keltert seit dem 17. Jahrhundert Weine. Vor ein paar Jahren wurde das Heurigenbuffet sanft modernisiert und punktet nun auch mit österreichischen Klassikern (etwa zur Spargelzeit), die es sonst beim Heurigen nicht geben würde.



Bekannt ist die 10er Marie, 1160 WienBekannt ist die 10er Marie in Ottakring nicht nur für seine schöne Stube, sondern auch für kunstaffine Veranstaltungen. Gerade in der kalten Jahreszeit immer ein Abstecher wert. Angeblich Wiens ältester Heuriger.



Im 17. Jahrhundert entsteht der Auerhof nahe dem Nussdorferplatz in Wien-Döbling. Trotz traditionellem Heurigenbuffet (Haussulz und Bratlfett) gibt es beim Schübel-Auer, 1190 WienIm 17. Jahrhundert entsteht der Auerhof nahe dem Nussdorferplatz in Wien-Döbling. Trotz traditionellem Heurigenbuffet (Haussulz und Bratlfett) gibt es beim Schübel-Auer auch vegane Köstlichkeiten.



Unterhalb des Schlosses Wilhelminenberg liegt der Heuriger Leitner, 1160 WienUnterhalb des Schlosses Wilhelminenberg liegt der Heurige Leitner . Hier wird natürlich der eigene Wein ausgeschenkt und für passende Schmankerl wie knusprige Stelze gesorgt.



Der Wagner, 1190 WienDer Wagner in der Wildgrube ist ein absoluter Geheimtipp und hat bis September täglich ab 15 Uhr geöffnet. Bei Regen vorher anrufen!



Auch wenn sich der Bründlmayer, Langenlois, NiederösterreichAuch wenn sich der Bründlmayer-Heurige längst zu einer Art Gourmet-Buschenschank entwickelt hat, ist es hier immer noch gemütlich und köstlich.



Wie schon oft geschrieben: Dieser Heurige ist anders. Der Heuriger Spaetrot, Gumpoldskirchen, NiederösterreichWie schon oft geschrieben: Dieser Heurige ist anders. Der Heurigen Spaetrot lockt dank Küchenchef Harald Brunner und Slow Food vor allem Gourmets an. Und es gibt sogar Mittagsmenüs.



Absolut idyllisch. Wer sich nicht entscheiden kann, was er in der Mostschenke im Heustadl, Ebensee, OberösterreichAbsolut idyllisch. Wer sich nicht entscheiden kann, was er in der Mostschenke im Heustadl bestellten soll, der wählt eine Brettljause und einen Most. Ganz einfach.



Alexandra Reisenberger machte mit ihrer Buschenschank, Leonding, OberösterreichAlexandra Reisenberger machte mit ihrer Buschenschank Leonding zum Grinzing von Linz und setzte 14.000 Rebstöcke am Gaumberg, fünf Minuten von Linz entfernt. Chardonnay, Rheinriesling, Zweigelt und Blauburgunder gibt es seit 2005 aus eigenem Anbau. Derzeit Eierschwammerl auf der Karte!



Natürlich ist der

Im Bild: 2000 Jahre alter römischer Weinkeller; die Holzfässer sind alle noch in Verwendung. Nikolaihof, Mautern, NiederösterreichNatürlich ist der Nikolaihof kein klassischer Heuriger, sondern viel mehr ein Wein-Gesamterlebnis: Heißer Tipp: das Buffet am Tisch (ab 4 Pers.).Im Bild: 2000 Jahre alter römischer Weinkeller; die Holzfässer sind alle noch in Verwendung.



Gewissermaßen der letzte Geheimtipp der Wachau. Pulker's Heuriger, Rührsdorf, NiederösterreichGewissermaßen der letzte Geheimtipp der Wachau. Pulker's Heuriger : malerischer Garten, urige Gewölbestube, fantastische Vinothek und eines der besten Bratln weltweit.



Der Grassnitzberg ist einer der besonders schönen Orte dieses Landes, mittendrin die Polz Buschenschank, Grassnitzberg, SteiermarkDer Grassnitzberg ist einer der besonders schönen Orte dieses Landes, mittendrin die Polz'sche Buschenschank . Ein herbstliches Idyll par excellence.