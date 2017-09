Wiener Kaffeehäuser veranstalten Flohmarkt

Geschirr, Tische, Sessel oder sogar Bilder, die einst Kaffeehäuser zierten, finden Schnäppchenjäger auf dem 9. Flohmarkt der Wiener Kaffeehäuser. Die Kaffeesieder trennen sich von einzigartigen Stücken aus ihren vollen Lagern. Auch zahlreiche Requisiten vom 60. Kaffeesieder-Ball, der Anfang 2017 stattfand, gibt es zu ergattern.

"Das Wiener Kaffeehaus ist fest in der Kultur der Stadt verankert und oft auch Schaffensort der Kultur. Wer das Ambiente sucht, das Literaten, Philosophen oder Musiker inspiriert, findet am Kaffeehaus-Flohmarkt alles, um auch in den eigenen vier Wänden das Kaffeehaus-Flair zu genießen", sagt Kaffeesieder Ball-Organisatorin Anna Karnitscher vom Traditionscafé Weidinger.

Wer nicht fündig wird, kann sich mit röstfrischen Kaffeespezialitäten und typischen Kaffeehaus-Schmankerln stärken.

Info: Kaffeehaus-Flohmarkt, Kaffeerösterei Julius Meinl, Julius-Meinl-Gasse 3-7, 1160 Wien, 23. September 2017, 10 bis 16 Uhr