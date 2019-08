Wie man mit Ikea-Hacks günstig zu einer Designer-Küche kommt

Verkaufen 2000 Küchen im Jahr

Der Erfolg gibt den beiden jedenfalls mehr als recht. In 30 Länder gibt es die Teile aus Linoleum bis Aluminium bereits zu haben. 2000 Küchen werden jedes Jahr verkauft. "Während in den USA vor allem von Interior-Designern bestellt wird, sind es in Berlin und Kopenhagen die Endkunden, die in die Showrooms kommen", erzählt Hanna Zapp, Storemanagerin in Berlin.



Das Besondere an den durchaus mutigen Designs von Reform: Jede Küche wurde von einem anderen bekannten Produktdesigner wie Sigur Larsen entworfen. "Wir arbeiten mit renommierten Architekten und Produktentwicklern. Bei uns gibt es eine Designerküche zum erschwinglichen Preis."

Die günstigsten Fronten des dänischen Unternehmens sind etwa drei Mal so teuer wie die Stangenware von Ikea. Dazu kommen dann noch die Versandkosten - nach Österreich betragen sie 250 Euro.