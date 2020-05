Gestatten, Edvard

Ich befühle das Tischtuch - sehr feiner Stoff. Ich klopfe an die Täfelung - echt Holz, kein Plastik, weiß gestrichen. Auch der Champagner, den ich im Glas vor mir stehen habe, ist zweifelsohne echt. Also: wo wird hier gespart? Nachdem ich auch den Service überprüft habe - zweifelsohne keine billigen Leiharbeiter aus dem Internet, sondern ausgesucht gute Leute von den deutschen Nachbarn - muss ich die Frage an den Küchenchef richten,Philipp Vogel, ebenfalls aus, hat bereits viel von der Welt gesehen und bekocht. Der antwortet mir: "Wir möchten mit den leistbaren Preisen auch die Wiener Gäste ansprechen."

Alles klar.

Da haben die Leute von Kempinski wirklich gut recherchiert. Der Wiener als Esser gibt sich gerne Gutes, aber viel dafür ausgeben möchte er nicht. Weshalb sich die Hotel-Neueröffnungen der letzten 12 Monate, allesamt im Luxus-Segment, auch weigerten, Restaurants zu eröffnen, wie man sie aus anderen Städten kennt. Restaurants, welche durch ein ausgefeiltes und manchmal auch wagemutig ausgepreistes Angebot als kulinarische Aushängeschilder dienen. Nach dem Konzept: wen ich mit einem Lokal der Spitzenklasse locke, der wird auch gerne bei mir absteigen.

In den Restaurants der neuen Luxushotels am Ring allerdings ist nichts Elitär oder Luxuriöse Spitzenklasse. Manche können es nicht, andere wollen es nicht. Letzteres trifft zweifellos auf Philipp Vogel zu, der bei Dieter Müller gearbeitet hat und alles kennt, was in unserer Zeit im so genannten "Fine Dining"-Segment angeboten wird.

Mit einem federleichten Apfelschaum zu gedämpften Austern beweist er, dass er nicht nur weiß, was auf den Food-Modestrecken der kulinarischen Magazine gerade en vogue ist, sondern dass er das auch umsetzen kann. Ein Gericht aus schottischem Lachs und Rettich ist so einfach wie gut, eine Variation vom Kaninchen mit Karotte (natürlich senkrecht aus dem Teller ragend) samt gebratenen Nierchen ist ebenfalls fein.

In der nächsten Runde zieht die Küche ein paar Registern mehr: der Schweinebauch aus dem Tullnerfeld ist fest und nicht labbrig, bietet Widerstand und bereitet Vergnügen, Kohlrabei und Bärlauch dazu fallen nicht weiter auf. Das pochierte Freilandei kommt mit Vogerlsalat und Rollgerste - die gesunde Abteilung, aber auch etwas blass, wie böswillige Menschen es Vegetariern immer nachsagen.

Der Kabeljau kommt mit Gurke in verschiedenen Aggregatszuständen (man sagt auch gerne "Texturen"), also als gepresster Saft und gekocht, was dem Fisch, der etwas weich geraten ist, eine extrem schlanke Erscheinung verleiht. Es kann sein, dass der Gast in diesem Moment um einen Nachschlag vom ausgezeichneten Joseph-Brot mit gesalzener Butter bittet. Mehr Mut zur Herzhaftigkeit findet er bei der Lachsforelle - aus heimischen Gewässern, wie auf der Karte dann doch etwas kryptisch vermerkt - mit einer molligen Senfsauce und roten Rüben.

Doch weder hier noch beim natürlich perfekt gebratenen Lammrücken in einem saftig grünen Mantel aus Petersilie muss der Gast des Edvard Angst vor zu viel Butter oder uneleganter Deftigkeit haben. Große Braten gibt es ja auch gleich nebenan, in der leger-bürgerlichen Ausgabe der Kempinski-Küche.

Der aus Frankreich kommende Patissier serviert Sauerrahm-Soufflé und gießt ordentlich Reisetbauer-Whisky hinein. Man gestattet sich eine kleine Ausschweifung. Etwas, das im nordisch-kühlen Ambiente dieses Restaurants, das über eine Weinkarte in Form eines ipads verfügt, da und dort leider etwas zu kurz kommt.