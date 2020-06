Welcher Wein passt zu Mendelssohn-Bartholdy?

Was im Hirn passiert, wenn geschmackliche und akustische Eindrücke gleichzeitig wahrgenommen werden, ist in jüngster Zeit auch Gegenstand der Forschung. Nur soviel: Dass etwas passiert, steht außer Zweifel. Wer schon einmal in einem heimischen Spitzenrestaurant der Durchschnittsmusik aus der Konserve zum Haubenmenü lauschen musste, weiß, was gemeint ist.

Ein paar Takte Beethoven zum Riesling sollten dann auch den Riesling bitterer schmecken lassen. Nur bei diesem Detail konnte der Autor dem Professor nicht gleich folgen.

Zur Musik von Eduard Lalo passte Koblinger ein Riesling vom Weingut Neumayer aus dem Traisental, Jahrgang 2008. Zu den zackigen Eindrücken des Stücks von Kelly Marie-Murphy, die an die Filmmusik der Hitchcock-Streifen aus den 50er Jahren erinnert, war es ein mineralischer Burgunder, ein toller Rully 2008 von der Domaine Vincent Dureuil-Jahnthal und zu Mendelssohn-Bartholdy ein dunkler Shiraz 2010 aus Südafrika vom Weingut Salomon.

Fazit: Premiere hervorragend verlaufen, um Wiederholung wird gebeten.