Weihnachtsessen: Dürfen wir das?

Die Meere sind leergefischt, sagen Greenpeace und andere. Und da und dort sind sie es wirklich. Rücksichtslose industrielle Methoden des Fischfangs haben es soweit kommen lassen. Um dem Fischbestand die Chance zu geben sich wieder zu erholen, muss auf industriellen Fischfang verzichtet werden. Und jeder von uns kann sich informieren, welche Fische gefährdet sind und sie von seinem Speisezettel streichen. Leider hilft es nicht, wenn die Österreicher (in Europa mit dem geringsten Fischverbrauch pro Einwohner) auf bestimmte Thunfischsorten verzichten, solange er zum Beispiel in Japan so begehrt und teuer ist. Muss man also an Weihnachten auf besondere Edelfische verzichten? Muss man nicht, solange Steinbutt, Seezunge und Kollegen das Jahr über nicht täglich verzehrt werden. Lachs ist eine spezielle Sache. Dank der Fütterung darf man Lachs aus Norwegen pauschal als Gift bezeichnen. Man entscheide sich also für Lachs aus Irland oder Schottland. Die Österreicher, vor allem im Osten, entscheiden sich aber zumindest am heiligen Abend eh für Karpfen. Die Ware ist hier während der vergangenen Jahre viel besser, fettfreier und aromatischer geworden.