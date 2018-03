Weber-Store hat im Süden Wiens eröffnet

Auf 1.000 Quadratmetern hat in Brunn am Gebirge der zweite Standort von Weber eröffnet – wie in Marchtrenk ist eine Grill-Akademie angeschlossen. Gastronom Markus Lukas beantwortet wöchentlich die Fragen der Kursteilnehmer – Grillweltmeister und Haubenkoch Adi Bittermann bringt zusätzliches Know-how in Spezialkursen ein.

Auf der Verkaufsfläche ist das gesamte Sortiment der Weber-Welt zu entdecken, aktuelles Highlight ist der neue Smartgrill "Pulse": Die elektronische Temperatursteuerung, einfaches Handling und eine leichte Reinigung sollen dem urbanen Griller entgegenkommen.

"Vergleichbare Shop-Systeme zeigen eindrucksvoll, dass die Eröffnung derartiger Concept-Stores Leuchtturmcharakter besitzen und zusätzliche Wachstumsimpulse für alle Händler mit sich bringen", so Co-Geschäftsführer Matthias Fuchs.