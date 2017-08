Was sich Mitarbeiter von ihrem Chef wünschen

Mit einem anderen Ergebnis würde an dieser Stelle wohl nicht über die Umfrage berichtet werden: Laut einer repräsentativen Umfrage des Essens-Lieferanten Deliveroo gehört kostenloses Mittagessen zu den beliebtesten Arbeitgeberleistungen am Arbeitsplatz. Zugegeben, diese Umfrage spiegelt natürlich das Eigeninteresse des britischen Unternehmens.

Seit der Einführung von "Deliveroo for Business" soll das Angebot dem britischen Unternehmen nach Eigenangabe ein monatliches Umsatzplus von 20 Prozent bringen: mit einfacher Verwaltung großer Bestellungen und einfache Abrechnungsprozesse für Geschäftskunden. Über 450 Unternehmen haben allein in Deutschland bereits einen Firmenaccount.

Im Auftrag von Deliveroo befragte das Meinungsforschungsinstitut YouGov 2.054 Deutsche, welchen Stellenwert kostenloses Essen bzw. Mittagessen im Vergleich zu anderen Benefits am Arbeitsplatz hat. Am meisten wünschen sich die Mitarbeiter mehr Freizeit (42 Prozent), an zweiter Stelle kostenloses Essen (41 Prozent), gleich danach kommen kostenlose Fortbildungen. Gar nicht beliebt sind Geschenke mit Logo des Unternehmens oder Süßigkeiten und Snacks im Büro.