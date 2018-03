Was sich in Ihrem Geschirrspüler tummelt

Sie machen den Geschirrspüler auf und es steigt Ihnen ein frischer Zitrusduft in die Nase, es dampft und das Geschirr sieht strahlend sauber aus? Diese Umstände deuten allerdings nicht daraufhin, wie sauber der Geschirrspüler selbst ist. Laut einer aktuellen Studie in der Zeitschrift Applied and Environmental Microbiology geht es Mikroorganismen in den Maschinen ausgezeichnet.

Die Mikrobiologen nahmen aus 24 Spülmaschinen Proben, um herauszufinden welche Bakterien überleben können: Sie entdeckten vor allem Bakterien der Gattungen Pseudomonas, Escherichia und Acinetobacter, die als besonders hartnäckig bekannt sind. Das Alter, die Verwendungshäufigkeit und die Härte des eintretenden Leitungswassers hatten laut der Studie einen signifikanten Einfluss auf Zusammensetzungen von Bakterien- und Pilzgemeinschaften.

Bei den neueren Spülmaschinen siedelte sich zuerst der Pilz Candida an, gefolgt von den Hefepilz-Gattungen Cryptococcus und Rhodotorula, die bei immungeschwächten Menschen eine Pilzinfektion auslösen können. In jeder dritten Maschine fühlten sich zudem die pathogenen Pilze Exophiala und Aureobasidium besonders wohl.

Bei den gefundenen Bakterien handelt sich generell um harmlose Vertreter, allerdings gefährden sie Menschen mit schwachem Immunsystem.