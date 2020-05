Warum es jetzt Roter Veltliner sein muss

Der Rote Veltliner ist alles andere als ein Massenwein, wozu schon die Tatsache beiträgt, dass es ihn nur an wenigen Orten gibt. Das Kremstal, Fels am Wagram und Teile des Kamptals eignen sich mit ihren Lößböden und ihrem Mikroklima gut für den Roten Veltliner. Der mag nämlich keine Kälte. Zu viel Regen macht ihm auch zu schaffen, er tendiert dann zu Pilzerkrankungen. Dies trifft allerdings nur solange zu, solange man den Roten Veltliner ungehindert wachsen lässt. Ein alter Klon, der vor einigen Jahren am Weingut Mantlerhof (wieder-)entdeckt wurde, bringt kleinere Trauben, die sich in der Zeit der Reife rot färben (daher der Name), während Biodynamik beim Weinbau für mehr Gleichgewicht und also nicht zu rasches Wachstum sorgt. Mit dem Klon, der anderen Winzern der Region zugänglich gemacht wurde, begann auch der Aufstieg der Rebsorte.