Warum diese Bloggerin jeden Wein nur ein Mal trinkt

Wer Wein so ernst nimmt, möchte auch sehen, wo er herkommt. Darum besucht Purth am Wochenende regelmäßig Weingüter, um sich mit Winzerinnen und Winzern zu unterhalten. „Jeden Wein, den man trinkt, sollte man ernst nehmen und würdigen. Man glaubt gar nicht, wie wahnsinnig viel Arbeit hinter einem Achterl steckt.“ Eine Erkenntnis, die in den vergangenen eineinhalb Jahren in Purth gereift ist. Zwar trinkt sie nicht mehr als früher, jedenfalls aber bewusster.

Österreichische Vielfalt

An die hundert Flaschen Wein warten in ihrer Wohnung darauf, verkostet zu werden. Der Großteil davon – mit Ausnahme von ein paar Urlaubsmitbringseln – aus Österreich. "Die Vielfalt der heimischen Weine hat mich fasziniert", sagt Purth, die stets auf Bio-Qualität und nachhaltige Landwirtschaft achtet. Mehr als fünfzehn Euro pro Flasche ist sie dafür meist nicht bereit auszugeben. Denn sie ist überzeugt: "Eine gute Flasche Wein muss nicht fünfzig Euro kosten.“