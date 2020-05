Von der Zutat zur Delikatesse: Gemüse

Wir wollen jetzt nicht darauf herumreiten - aber der Fleischgenuss hat nicht erst seit den letzten Zeitungsmeldungen etwas, das man als appetithemmend empfinden kann. Gemüse ist die pferdefleischlose Alternative und nicht weniger delikat als ein kleines Steak. Allerdings braucht es Zuwendung und Liebe.

Längst haben sich Rüben und Paradeiser aus dem kulinarischen Eck der bloßen Beilagen zu Hauptdarstellern entwickelt. Berühmte Köche widmen ihnen ganze Menüs und gewinnen damit Hauben und Sterne.

Hochglanz-Kochbücher stellen sie auf die Bühne der Kochkunst. Wie das im Tre Torri Verlag erschienene Buch mit dem prosaischen Titel " Gemüse".

Die Autoren Andree Köthe und Yves Ollech haben bei deutschen Top-Chefs gearbeitet und gemeinsam in Deutschland Michelin-Ehren erkocht. Sie sehen die Sache mit dem Gemüse undogmatisch. Und so tauchen als "Beilagen" zu den Produkten aus Feld und Garten auch Fische und einmal sogar ein Reh auf. Was aber nichts daran ändert, dass Spargel, Mangold und Kollegen hier die absolute Hauptrolle spielen.

Besonders reizvoll an dem Werk sind die wissenschaftlich anmutenden und sehr ästhetisch inszenierten Informationen zu den einzelnen Gemüsen. Diesen folgt dann ein Rezept. Ein mit deutscher Gründlichkeit und Sorgfalt konzeptionell aufgebautes Kompendium, das auch interessant zu lesen ist, wenn man nachher aufs Kochen verzichtet und lieber ins Restaurant geht.