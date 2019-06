Verdacht auf Steuerhinterzieung: Razzia bei Alfons Schuhbeck

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Starkoch Alfons Schuhbeck wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung könnte es um eine Summe von bis zu fast einer Million Euro gehen. Der 70-Jährige leitet ein Firmenimperium mit 250 Mitarbeitern – sein Privatvermögen soll rund 15 Millionen Euro betragen.

Die Sprecherin der Behörde, Oberstaatsanwältin Anne Leiding, bestätigt der Süddeutschen Zeitung die Durchsuchungen, wollte sich aber "aus rechtlichen Gründen" nicht zum Anlass äußern. Bereits am Dienstagvormittag habe die Staatsanwaltschaft München I mehrere Räumlichkeiten am Platzl in der bayrischen Landeshauptstadt durchsucht.

Während der Durchsuchungen waren mehrere Schuhbeck-Läden bis gegen Mittag geschlossen. Alfons Schuhbecks Reich am Platzl umfasst die Restaurants Südtiroler Stuben, Schuhbecks Orlando, Orlando Bar und Lounge, Orlando Sportsbar sowie das Fine-Dining-Restaurant Alfons. Außerdem hat Schuhbeck rund ums Platzl eine Eisdiele, einen mehrstöckigen Gewürzladen, ein wegen Umbau derzeit geschlossenes Tee- und Schokoladengeschäft sowie einen Müsliladen, der ebenfalls gerade umgebaut wird, sowie eine Kochschule.

"Enge Zusammenarbeit mit Behörden"