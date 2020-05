Veggie-Bratwürste enthalten zu viel Salz

Die Tester befanden nur zwei von elf Produkten von verschiedenen Herstellern als „gut“, nämlich jene von Spar Veggie und Wheaty . Die restlichen neun schnitten „befriedigend“ ab. Vor allem der hohe Salzgehalt fiel negativ auf. Bei acht der elf Veggie-Würste lag er bei 1,5 Gramm pro 100 Gramm Bratwurst. „Das entspricht in etwa dem Wert normaler Bratwürste“, heißt es. Bessere Ergebnisse gab es allerdings in Sachen Fettgehalt, doch auch hier enthielten einige Produkte so viel wie herkömmliche Bratwürste. Negativ verbucht wurde der generell hohe Zusatz von Gewürzextrakten und Aromen.

Kriterien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz – für viele Konsumenten ein Grund auf Fleisch zu verzichten – erfüllen etliche der Fleischersatzprodukte laut VKI ebenso wenig. Zwar schneiden sie in Sachen Flächen- und Wasserverbrauch sowie CO 2 -Bilanz durchwegs besser ab als richtiges Fleisch. „Aber die in den aktuell geprüften Produkten verarbeiteten Sojabohnen stammen überwiegend aus China und hatten damit zum Teil lange Transportwege hinter sich. Auch der industrielle Sojaanbau in tropischen Regionen gibt Anlass zur Kritik.“