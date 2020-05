Veganmania – das Festival der Veganer

Die Gründe, sich für den Verzicht tierischer Produkte zu entscheiden, sind verschieden: Die einen wollen Verzicht in einer Welt des Überflusses üben, andere nennen Gründe des Umwelt- und Tierschutzes, und für manche stellt es eine Alltagsherausforderung dar, der sie sich stellen wollen. "Für mich müssen Tiere nicht nur nicht sterben, sondern auch nicht gehalten werden", sagt Pauline Fasching (16), die seit einigen Monaten vegan lebt. Sie gehört zu der Gruppe der unter 40-Jährigen, in der laut IFES 17 Prozent Veganer oder Vegetarier sind. Laut einer Studie für ganz Österreich und alle Altersgruppen geben immerhin neun Prozent an, vegetarisch oder vegan zu leben. Mit dem Trend um den tierfreundlichen Lebensstil hat sich das Angebot an Lebensmitteln in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Logisch, dass Veranstaltungen wie die Veganmania regen Zulauf finden.

In diesem Sinne bietet das Festival ein buntes Programm. Nicht nur die zahlreichen Stände, sondern auch abwechslungsreiche Musik, mit der Live-Bands und DJs für gute Stimmung sorgen, locken Besucher. Der intellektuelle Anspruch wird nicht zu kurz kommen: Zwischen den Auftritten werden die Teilnehmer des Redewettbewerbs fünfminütige Beiträge zu den großen Themen des Festivals bringen. Gourmets können veganen Döner, Pide und Börek verkosten oder zum Eis aus Reismilch greifen. Modebewusste finden in Österreich gefertigte Erwachsenen- und Kinderkleidung, die aus biologischen und fairen Materialien gefertigt ist.

Autorin: Anna Gruber