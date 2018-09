USA: Köchin betäubt Hummer aus Mitleid mit Marihuana

Da sie mit den Hummern, die lebendig in kochendes Wasser geworfen werden, großes Mitleid hatte, hatte eine Köchin im US-amerikanischen Bundesstaat Maine eine Idee: Charlotte Chill beschloss, eines der sechsbeinigen Schalentiere vor dem Kochen mit THC zu betäuben, berichtete der Stern.

Dafür legte Chill den auserwählten Hummer namens Roscoe in der Küche des Restaurants "Charlotte's Legendary Lobster Pound" in Southwest Harbour für ein paar Minuten in eine mit Wasser bedeckte Box und bließ Marihuana-Rauch in das Wasser. Sie hoffte, dass das Schalentier dadurch sediert und seinen Tod weniger traumatisch erleben würde.

Entspannter Hummer

Nach dem Experiment entfernte Chill dem Hummer die Gummibänder von den großen Scheren und siehe da: Das Tier war so entspannt, dass es auch die Scheren drei Wochen lang nicht mehr schwang. Ob Roscoe seinen Tod dadurch tatsächlich gelassener wahrnehmen würde, bleibt allerdings offen. Die Köchin entließ das Krustentier als Belohnung zurück in das Meer.