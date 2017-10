Gefühle haben im Müsli aus Sicht von US-Lebensmittelkontrolloren nichts zu suchen. Die Aufsichtsbehörde FDA (Food and Drug Administration) hat jetzt eine Bäckerei im Bundesstaat Massachusetts aufgefordert, in der Zutatenliste für Frühstücksflocken nur handfeste Bestandteile zu nennen. "Ihre Marke Nashoba Granola führt die Zutat "Liebe", heißt es in der Abmahnung. "Liebe" sei aber kein gängiger oder üblicher Name für eine Zutat.

"Ziemlich alberner" Entscheid

Der Inhaber der Nashoba Brook Bakery in Concord bezeichnete die Vorgabe der Behörde als "ziemlich albern". Sein Betrieb müsse mit Leidenschaft und Liebe an die Arbeit herangehen, schließlich würden täglich frisches Brot, Müsli und Gebäck hergestellt, sagte John Gates dem Sender National Public Radio.

Seine Bäckerei hat jedoch nicht nur deswegen Ärger mit der FDA. Bemängelt werden auch unhygienische Zustände bei Herstellung und Lagerung von Lebensmitteln. Sein Unternehmen werde allen Forderungen der Behörde nachkommen, beteuerte Gates. "Wir werden die FDA aber bitten zu überlegen, ob sie das Wort 'Liebe' nicht doch als Bestandteil der Zutatenliste in Betracht ziehen kann."