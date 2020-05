Und jetzt eine heiße Suppe!

Wenn der Winter so ist, wie er gerade ist, muss der Mensch zu Notfallmaßnahmen greifen. Also besorgt er sich ein Huhn, Lauch und Frühlingszwiebel, überprüft seinen Vorrat an getrockneten Pilzen (falls ausgegangen, auffüllen), weiters ersteht er Ingwer und Zitronengras, 1 Chilischote, Schalotte mit Schale, Sake (Reiswein - zur Not tut es auch weißer, trockener Sherry oder Weißwein), Sojasauce, Baby-Pak-Choi, getrocknete Algen und frische Pilze. Sie ahnen, worauf wir hier hinaus wollen: eine asiatisch inspirierte Hühnersuppe ist das einzige, was dem Körper nach Schneeschaufeln und Frieren an der Bushaltestelle helfen kann.