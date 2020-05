Kanada, medium rare

Außerdem sind Bisons selten alleine unterwegs. Ihr Herdentrieb erleichterte früher die Jagd der Indianer (neu-kanadisch: First Nations) ungemein. (Siehe Bildergalerie Buffalo Jump). Bisonfleisch, wenn es von einem Züchter wie Ackermann kommt, schmeckt in leichten Anklängen nach Wild. Ich aß es mehrmals, mit Kräuterbutter wie ein klassisches Steak. Oder mit einer kräftigen Sauce aus Bordeaux oder kanadischem Roten. (Doch ja. Die können das. Ist aber another story.) Auch das Fleisch vom Elch ist in Kanada gefragt, aber keine Massenware. Die Elche leben auf der Farm Ackermanns in einer Art von vorparadiesischem Zustand. Elchfleisch erinnert entfernt an Reh, eine große Delikatesse.