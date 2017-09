Der französische Kochgeschirr-Hersteller ist seit 1929 weltbekannt für seine orangefarbenen Töpfe aus Gusseisen. Wie auch so mancher Mode-Designer in dieser Saison auf der New Yorker Fashion Week, setzt Le Creuset mit einer Limited Edition auf die Trendfarbe Rosa.

Foto: Le Creuset Laut Hersteller will man mit dem lebendigen Farbton einen floralen Akzent auf üppig gedeckten Tafeln setzen – echte Goldpigmente sollen die gusseisernen Bräter strahlen lassen.

Bei der neuen Serie handelt es sich um eine Limited Edition, die ab sofort bis 31. Dezember 2017 in den Handel kommt.