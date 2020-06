Top-Chef Christian Jürgens: "Natürlich will man aufs Stockerl"

What makes him tick? "Es macht einfach Spaß. Ich bin dankbar für das Schicksal, dass mich dahin gelenkt hat, wo ich jetzt bin." Jürgens, der zehn Jahre jünger aussieht als er ist, gehört zu der Generation von Chefs, die Herumschreien in der Küche peinlich finden, die das Wort "Teamarbeit“"im Mund führen und "Demut". Diese Chefs lassen sich auch gerne in die Karten schauen, machen keinen Kult aus ihrer Arbeit, die sich als "Handwerk" bezeichnen und nicht als Kunst.

Ein paar Jahre stand ein Vorwurf im Raum, um den es jetzt vollkommen still geworden ist. Christian Jürgens bringe viele Kreationen auf den Teller, die man schon von anderen Chefs kennen würde. Ein kluger Kommentar dazu: "Man kann das Rad nicht immer neu erfinden." Aber auch ein Nachsatz: "Viele schreiben halt nur, damit etwas geschrieben steht." Okay, das lassen wir gerne so stehen.