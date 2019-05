Top 5: Tel-Aviv in Wien

Florentin 1090, Wien

Dass Hummus nicht nur gut zu Mittag schmeckt, sondern bereits zum Frühstück, beweist das Florentin mit zwei Standorten in Wien. Und das den ganzen Tag lang. Der Name des Lokals stammt übrigens von einem Stadtteil in Tel Aviv. Besonders gut schmeckt im ehemaligen Café Berg nicht nur das Hummus, sondern auch das Shakshuka, das in Israel gerne zum Frühstück gegessen wird. Zu Mittag gibt es unter der Woche ein wechselndes Mittagsmenü, das am besten im kleinen Schanigarten schmeckt.

Info: Florentin 1090, Berggasse 8, 1010 Wien, Montag bis Sonntag 8 bis 23 Uhr