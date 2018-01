Top 12: Genuss-Skihütten

1. HOSPIZ-ALM

Die Mutter aller Gourmet- Hütten in Österreich – und nach wie vor die exklusivste Adresse direkt an der Piste. Atmosphäre absolut top, Küche Haute Cuisine. Man hat die Wahl zwischen Bauernente in zwei Gängen, Ochsenwangerl-Ragout und zwei Menüs. Billig ist es hier allerdings wirklich nicht.

6580 St. Christoph/Arlberg 1, ☎ 05446/3625, Mo-So 11-21,

www.hospizalm.at

2. GALZIG VERWALLSTUBE

Und noch ein Pionier: Die Verwallstube war das erste Liftstation-Restaurant Österreichs, in dem auf Gourmet-Niveau gekocht wurde. Hinter dem riesigen Selbstbedienungs-Restaurant werden hier Gänseleber, Froschschenkel & Co zubereitet. Die Küchenleistung ist nach wie vor erstklassig.

6580 St. Anton/Arlberg, Kandaharweg 9, ☎ 05446/235 25 10, Mo-So 11.30-15,

www.verwallstube.at

3. ANGERERALM

Ein besonders sympathischer Ort: Die Angereralm ist noch eine echte Hütte, ein 200 Jahre alter Bergbauernhof. Allerdings wird hier überdurchschnittlich gut gekocht, die klassische, aber etwas bessere Hütten-Küche (abends Menü auf Bestellung), und es gibt einen sensationellen Felsen-Weinkeller.

6380 St. Johann/Tirol, Berglehen 53, ☎ 05352/62746, Mo-So 11-16,

www.angereralm.at

4. SCHAUFELSPITZ

Von Hütten-Atmosphäre sind wir in diesem hochalpinen Erlebnis- und Einkaufszentrum zwar weit entfernt. Aber dafür gibt’s hier auf 3.000 Metern Höhe ein wahrhaftiges Gourmet-Restaurant mit entspannter Lounge-Atmosphäre. Küchenchef David Kostner kocht eine kreative, kleine Karte.

6167 Neustift/Stubaital, Bergstation Eisgrat, Mutterberg 2, ☎ 05226/814 13 24, Mo-So 9-16,

www.stubaier-gletscher.com

5. WEDELHÜTTE

Einer der Klassiker aus der Luxus-Ära des Hochzillertals: Ein Vierstern-Hotel auf 2350 Metern, inklusive erstklassiger Hüttenkost und auch Glamourösem wie den dry aged Steaks aus dem Josper-Grill in der Gourmet-Lounge.

6272 Kaltenbach/Zillertal, Hochzillertal, ☎ 0676/886 32 570, Mo-So durchgehend geöffnet,

www.wedelhuette.at

6. S.LOUNGE

Neues, sehr geschmackvoll gestaltetes Restaurant bei der Talstation der Smaragd-Bahn. Elegante, leichte, moderne (aber nicht übertriebene) Kreativküche jenseits des Gröstl- und Kaiserschmarren-Einerleis, die auch das Auge erfreut.

5733 Bramberg am Wildkogel, Senningerfeld 2, ☎ 0664/391 17 74, Di-So 11-15, 17-21,

www.slounge.at

7. WIESERALM

Eine der zweifellos schönsten und besten Hütten des Landes. Wirklich stimmige Almhütten-Atmosphäre in Verbindung mit haus-gemachten Spezialitäten (zum Teil vom eigenen Bauernhof!) und natürlich auch ein bisschen Gourmet-Blingbling.

5754 Saalbach-Hinterglemm, Reiterkogel, ☎ 06541/6939, Mo-So 11-16.30,

www.wiesergut.com/geniessen/wieseralm/

8. SCHNEEKARHÜTTE

Noch ein ständiger Anwärter auf den Rang der glamourösesten Pisten-Adresse Österreichs: In der Doppel-Pyramide mit Hotel kann man gediegen wohnen, bekommt Austern-Frühstück, Tomahawk-Steak, Almkräuter und Graukasknödel.

6383 Hippach, Schwendberg 390, ☎ 05285/64 940, Mo-So 8-17,

www.schneekarhuette.at

9. KRISTALLHÜTTE

Neben der Wedelhütte die zweite schillernde Top-Adresse im Hochzillertal: Ein hochalpines Designer-Lokal mit typischer Designerlokal-Küche. Abends gibt’s Gourmet-Aperitivo am Kamin und wenn man will, danach das Fünfgang-Menü.

6272 Kaltenbach/Hochzillertal, 0676/88 632 400, Mo-So 8-19.30,

www.kristallhuette.at

10. ANGERTAL

1180 Sepp Schellhorn versteht etwas davon, Location und gutes Essen zu kombinieren, der Seehof und das M32 sind der Beweis. Und auch hier auf der Gasteiner Hütte gelingt’s: Ideenreiche Hütten-Küche mit Wok und Pasta. Extrem faire Preise.

5630 Bad Hofgastein, Anger 217, ☎ 06432/21180, Mo-So 9-17,

www.angertal1180.at

11. HENDLFISCHEREI

Der Hütten-Ableger des hippen Sportler-Hotels Mama Thresl ist so etwas wie die Skihütte 2.0: Top-modernes Hütten-Design in Verbindung mit Grillhendl, Steak, Ripperln und dem legendären, warm geräucherten Steckerlfisch.

5771 Leogang, Asitzbahn-Bergstation, ☎ 06583/20 800, Mo-So 7.30-22,

www.mama-thresl.com

12. GEORG’S EINKEHR

Nicht hipp, nicht luxuriös, keine Website und trotzdem einer unserer absoluten Lieblinge: Haubenkoch Georg Meier bietet hier authentische Atmosphäre, wirklich hausgemachte Suppe, Knödel und Hirsch-Käse-krainer aus der Haus-Selch.

8864 Turrach, Talstation Turrachbahn



