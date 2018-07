Titel: Top 10: Diese Gastgärten müssen Sie besuchen

Gartencafe, 1060

Wie ein gemütliches Wohnzimmer mit Garten - so wollten Theresia Fischer und Wolfgang Hancel ihr Gartencafe anlegen. Hinter der Fassade eines Biedermeierhauses in der Stumpergasse versteckt sich eine Grünoase, die die beiden erst vor kurzem wachgeküsst haben. Selten in Wien: Man sitzt direkt auf einer Wiese, neben den Tischen wachsen Kräuter im Hochbeet und daneben bunte Blumen. Bei Regen sitzt man wettergeschützt in einem der beiden Gasträume. Besonders erfreulich: Frühstück gibt's den ganzen Tag über (umfangreiche Karte), das Mittagsmenü wechselt wöchentlich. Die Karte umfasst unter anderem überbackene Brote (5,90 Euro) und Salate (z. B. Thunfischsalat oder Caprese Salat um 6,80 Euro).

Info: Gartencafe, Stumpergasse 3, 1060 Wien, Montag bis Freitag 9 bis 22 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr