Teure Rohstoffe ärgern Süßwaren-Macher

Nougat mit Salznote, Salmiak-Schokolade oder Apfelpürree-Zuckerl: Die weltgrößte Süßwarenmesse ISM ist am Sonntag in Köln mit vielen neuen Geschmacksvariationen und Produkten speziell für Allergiker an den Start gegangen. In Köln zeigen gut 1.400 Aussteller aus 67 Ländern vier Tage lang ihre Trends für das laufende Jahr. Die Hersteller sind nach sinkenden Exporten und wegen deutlich steigender Preise für Rohstoffe wie Zucker, Mehl und Fetten unter Druck. Auch auf den Handel und den Endverbraucher kommen in diesem Jahr nach Branchenangaben Preissteigerungen zu.