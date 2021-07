Viel los am Tag des Kaffees

Das amerikanische "Coffee Flavor Wheel" der Specialty Coffee Association of America bedeutet übersetzt das "Rad des Kaffeegeschmacks". Es zeigt eine Vielfalt an möglichen Geschmacksnuancen des Kaffees. Jedem Geschmack ist eine Farbe zugeordnet und Aromen werden mit Hilfe einer bestimmten Frucht exakt beschrieben. Das Aroma Rad wurde nun aktualisiert, um zu verstehen wie bestimmte Aromen entstehen und was sie beeinflusst, so Kaffeeexperten.