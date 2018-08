So wird Ihr Essiggurkerl schön knackig

Honig-Senfgurken

Zutaten (3 Gläser zu 300 ml):

1 kg Feldgurken, 1–2 EL Meersalz. 110 ml Apfelessig (5 % Säure), 110 ml Weißweinessig (6 %), 230 ml Wasser, 50 g Zucker, 20 g Meersalz, 12 g Honig, 2 TL gelbe Senfkörner, 1 TL schwarze Pfefferkörner, ¼ TL Kurkuma gemahlen.

Zubereitung:

Gurken schälen, längs halbieren, Kerne mit einem Esslöffel auskratzen, dritteln oder vierteln und in Stücke schneiden. In einer Schüssel mit Salz vermischen, kalt stellen, über Nacht (oder ca. 8 Stunden) ziehen lassen, abtropfen lassen, in kaltem Wasser gut spülen und wieder abtropfen lassen. Für den Sud Essige, Wasser, Zucker, Salz, Honig, Senfkörner, Pfeffer und Kurkuma in einem kleinen Topf verrühren, erhitzen, einen Moment aufkochen und abkühlen lassen. Gurken in die vorbereiteten Gläser schichten. Gläser bis 2 cm unter den Deckelrand mit dem Sud auffüllen, verschließen und bei 90 Grad sterilisieren.

Buchtipp:

Eva Derndorfer, Elisabeth Fischer, Selbtgemacht im Glas. Verlag Brandstätter, 34,90 Euro.