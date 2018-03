So gesund ist die Farbe auf den Ostereiern

Sie werden es nicht glauben, aber auch bei Ostereiern gibt es Trends: Wollten früher alle ein sattes Karminrot, kamen dann jene mit Neon-Farbverlauf auf den Markt – und seit zwei Jahren wollen alle Eier in Gold und Pastelltönen. Der wichtigste Trend geht eindeutig Richtung Naturfarben, am besten in Bio-Qualität: Das Grün kann aus Spinat, das Rot aus Rüben oder Gelb aus Safran gewonnen werden. Immer mehr Konsumenten verlangen nach solch einem natürlichen Ursprung, denn so hübsch sich das Osternest am Frühstückstisch macht, so gesundheitlich bedenklich könnte es sein.

Erdöl im Essen

Warum wir uns über sogenannte Lebensmittelzusatzstoffe Gedanken machen sollten, weiß Ernährungswissenschafterin Michaela Knieli von "Die Umweltberatung": "Man unterscheidet zwischen natürlichen und synthetischen Farbstoffen, Letztere werden auf Basis von Erdöl hergestellt. Nicht nur zu Ostern sind Lebensmittelfarbstoffe ein Thema: Gerade in der Dessert- und Süßigkeitenindustrie werden diese gerne eingesetzt, allerdings stehen einige synthetische Farbstoffe in Verdacht, bei Kindern Aktivität und Aufmerksamskeit beeinträchtigen." Dieses hohe gesundheitliche Risiko bergen "Azofarbstoffe", die seit 2010 auf der Verpackung mit einem Warnhinweis versehen werden müssen. Aber auch für Allergiker oder sensible Menschen sind synthetische Farbstoffe laut der Expertin gefährlich, weil sie (pseudo-)allergische Reaktionen hervorrufen können. Vorteil von Naturfarben sind die positiven Effekte auf die Gesundheit: Schwarze Holunderbeeren sind reich an B-Vitaminen und gut für die Nerven, Kurkuma regt die Verdauung an und Zwiebelschalen sind reich an Flavonoiden.

Wo der Hase die Eier färbt