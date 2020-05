Slow Food: Die große Chance der Kleinen

Sie erzählt von der Kaffee-Familie Lavazza, die gemeinsam mit der Umweltorganisation " Rain Forrest Alliance" in Südamerika und Äthiopien den Spitzenkaffee "Terra" fair und nachhaltig produzieren lässt, sich in Afrika sozial engagiert. Van Melle: "So eine Haltung setzt sich in einem über Generationen denkenden Familienbetrieb eher durch als in einer von der Gier der Shareholder getriebenen Aktiengesellschaft." Und wie mächtig ist Slow Food heute? "Wir haben 100.000 Mitglieder weltweit, das ist nicht so viel. In manchen Ländern sind wir stärker, in anderen weniger. Wir versuchen gerade, in Europa die Agrar­gesetzgebung zu beeinflussen." Nächstes Jahr könnte sich da laut van Melle viel ändern: "Weniger EU-Geld für die Großindustrie, Förderung des Handwerks."