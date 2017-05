Singende Torte aus Baden begeistert Shawn Mendes

Vergangenen Donnerstag trat Shawn Mendes in der Wiener Stadthalle auf: Die Bäckerin Katharina Santin hatte ein Meet & Greet mit dem Sänger gewonnen wie Ö3 berichtet und ein spezielles Geschenk für den kanadischen Popsänger mitgebracht.

In Baden betreibt Santin die kleine Tortenbäckerei Katies Cake, in der sie auch Workshops hält und am Samstag Frühstück anbietet. Für das Treffen mit ihrem Star hatte die Bäckerin eine Torte gebacken, in der sie eine kleine Soundbox eingebaut hatte. Steckt man das Kabel an, tönt aus der Torte "Treat you better".

Obwohl es nicht ganz einfach war, die Torte durch die Security zu bringen, zeigte sich Mendes begeistert und nahm ein kleines Video mit der singenden Torte aus Baden auf.