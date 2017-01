In zwölf Folgen rund um die Welt – die kulinarische Reise der neuen Staffel von "Die besten Köche der Welt – Zu Gast im Ikarus" begleitet internationale Spitzenköche in ihre Heimatländern. Hangar-7-Executive-Chef Martin Klein besucht in der ersten Folge Christophe Muller in Lyon, Nachfolger-Chefkoch im Restaurant von Paul Bocuse. Im legendären L'Auberge du Pont de Collonges, das seit seiner Eröffnung drei Sterne aufweist, trifft er nicht nur auf Muller, sondern auch auf dessen Mentor Bocuse.

Foto: Red Bull Hangar 7 / Helge Kirchberger Es gilt, Bocuses französische Klassiker perfekt umzusetzen, darunter die schwarze Trüffelsuppe mit Blätterteighaube, die der Jahrhundertkoch 1975 dem damaligen Präsidenten Valéry Giscard d'Estaing servierte.

Foto: Andreas Scheurer Photography / Red Bull Hangar-7 Bereits seit 2010 zeigt das Format die kulinarische Reise des jeweiligen Gastkochs aus seiner Heimat nach Salzburg, wo er auf Eckart Witzigmann und verschiedene Aspekte der österreichischen Kochkultur trifft. Im Fokus: Das Gastmenü des Kochs, das gemeinsam mit Klein erarbeitet wird: Die Zutaten dafür nimmt er nach Österreich mit, um im Ikarus groß aufzukochen.

Info: Die besten Köche der Welt – Zu Gast im Ikarus, Auftakt: Christophe Muller am 19. Jänner, 21:15 Uhr bei ServusTV, jeden dritten Donnerstag im Monat