Salzburg: Wirte als Kulturförderer

In Salzburg wären viele kulturelle Events ohne die rege Beteiligung von Gastronomen in ihrer Dimension gar nicht möglich. Zum Beispiel das Festival "Jazz in the City", welches voriges Wochenende Zehntausende in die Salzburger Altstadt lockte. Der KURIER traf Andreas Gfrerer ("Blaue Gans") zu einem Gespräch über das Vergnügen an der Kunst und die Unmöglichkeit eines kulturlosen Daseins in der Salzburger Gastronomie.