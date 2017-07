Salz & Pfeffer: Das Anna im Schlosskeller

Als Anna und Manuel Hofmarcher 2014 ihr Restaurant im Grazer Hotel Erzherzog Johann eröffneten, schien Graz (kulinarisch) aufzuatmen: endlich junge, moderne, kreative und spannende Küche auch in der steirischen Hauptstadt. Umso erstaunlicher, dass die beiden jungen Gastronomen Anfang dieses Jahres wieder schließen mussten: Der Pachtvertrag wurde nicht verlängert. Also suchten die Hofmarchers in Graz, in der Grazer Umgebung, sogar Wien wurde ventiliert – und eröffneten schließlich im Mai im Schlosskeller des Schlosses Seggau bei Leibnitz: uriges Holz-Stüberl, reichlich Parkplatz und eine Terrasse mit prachtvollem Blick ins Sausal –

sie hätten’s schlechter treffen können.

Anders als in Graz setzt Manuel Hofmarcher hier allerdings weniger auf Kreatives, vielmehr bieten die beiden eine steirisch-oberösterreichische (Hofmarcher kommt aus dem Mostviertel) Landhausküche, bei der einem das Herz aufgeht. Der Salat vom Grazer Krauthäuptel (fantastische Salatsorte!) mit Bohnen, Speck und Erdäpfeln macht selbst Hungrige satt (5,80 €), die Kübelfleischsulz mit Croutons, Grammeln, Radieschen und Bohnen wird in den Teller eingegossen und erkaltet dort – köstlich und wunderschön! (9,40 €).

Oder die Stoßsuppe mit Erdäpfelsterz – klingt nur schwer, ist absolut himmlisch (3,60 €), und beim Mostbratl, einem herrlich marinierten, am Knochen gebratenen Kotelett alter Schweinerassen klingelt’s überhaupt: saftig, köstlich, mit Knusperzwiebeln, Spitzkraut, Grammelknöderl und fantastischer Sauce – pures Glück (15,20 €). Es scheint, die Grazer werden jetzt einfach ein paar Kilometer weiter fahren müssen.



Das Anna im Schlosskeller

8430 Leibnitz, Seggauberg 6,

Tel: 0676/969 11 44,

Mi-Sa 11.30-23, So 11.30-16,

www.dasanna.at



Max. Küche 28 35 Keller 5 10 Service 14 15 Atmosphäre 13 15 Preis/Wert 18 20 Familie 5 5 83 100

