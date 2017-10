Salz & Pfeffer: Aï Vienna

Es ist ja nicht so, dass von Österreich bisher sehr viele erfolgreiche Restaurant-Konzepte um die Welt gegangen wären. Das könnte jetzt allerdings passieren, zumindest startet die libanesische Kamp Catering-Gruppe ihr „Aï“-Konzept in der Wiener Innenstadt: 600 Quadratmeter,

180 Sitzplätze auf zwei Ebenen, ein 70-köpfiges Team und knapp fünf Millionen Euro Investitionsvolumen. Dennoch ist es Geschäftsführer Mark R. Khalifé sehr wichtig, eine alltägliche Anmutung zu vermitteln, ein Lokal zu sein, in das man auch einfach auf einen Salat oder eine Miso-Suppe gehen könne. Man kann hier aber auch herkommen, um ausgezeichnete modern-asiatische Küche zu genießen, die das Team um den Neuseeländer Samuel Wilkes und den bisher bei Juan Amador in Mannheim und Wien tätigen Sören Herzig aus internationalen und österreichischen Top-Produkten zubereitet. Die erwähnte Miso-Suppe mit grünen Sojabohnen und Innviertler Speck, zum Beispiel, grandios (6,– €), Teriyaki-Lachsforelle mit knusprigen Lachshaut-Chips und Zweigelt-Tapiokaperlen (21,– €), extra-zarte, mit Schweinefleisch und Gänseleber gefüllte Gyoza (11,– €), vom japanischen Sushi-Meister perfekt geschnittenes Sashimi von Saibling, Lachsforelle und Gelbschwanzmakrele (10 bis 13,– €) oder das unglaublichste Maki-Röllchen seit langem, nämlich doppelt geräucherter Speck mit Kabucha-

Kürbis (14,– €). Ganzer Stolz des Teams ist ein riesiger Tropfen aus Salzkammergutwasser-Gelee, schön fürs Auge, die sagenhaften Milchkaramell-Kugeln sind aber besser. So ein Restaurant gab es in Wien definitiv noch nicht.



Aï Vienna,

Wien 1, Seitzerg. 6/1,

Tel: 01/532 29 00,

So-Mi 11.30-01, Do-Sa 11.30-2,

airestaurant.co



Max. Küche 32 35 Keller 9 10 Service 15 15 Atmosphäre 14 15 Preis/Wert 15 20 Familie 2 5 87 100

