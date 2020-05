Sake ist den Versuch wert

Auf die Frage, wo es in Wien den besten Sake gibt, fällt ihm neben den Unkai, dessen Sakekultur sicherlich einzigartig ist, am ehesten das kleine EN in der Werdertorgasse ein. Von einem Sakeangebot, wie es das in New Yorker Toprestaurants wie dem Per Se seit einiger Zeit gibt, wo Sommeliers in die Getränkeempfehlung zum westlichen Menü gerne einmal etwas Sake einfließen lassen, können die Wiener einstweilen noch träumen. Was sich aber schon morgen ändern kann.

www.restaurant-en.at