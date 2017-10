"I know you wanna see me falling out the window" – um auf ihr neues Album "Heartbreak Century" aufmerksam zu machen, beweisen Samu Haber und seine Band Sunrise Avenue nicht nur beim Texten von Liebesliedern Humor. In einer gemeinsamen Aktion von Ströck, Universal Music und UberEats können Sacherwürfel an Freunde mit Liebeskummer verschickt werden.

So funktioniert's genau: UberEATS-Nutzer können am 6. Oktober, dem Erscheinungstag des neuen Albums, das Dessert mit Sunrise Avenue-Verzierung als Aufmunterung gegen Liebeskummer verschicken – das Ganze für nur einen Euro und solange der Vorrat reicht. Die Aktion startet am Vormittag um 9:30 Uhr: einen kleinen Vorgeschmack liefert Haber in einem Video, das am Freitag dann in voller Länge auf der Universal-Seite zu sehen sein wird.

Eine der Liebeskummer-Lieferungen enthält neben dem Dessert u.a. ein von Haber signiertes T-Shirt und Tickets für das bereits ausverkaufte "Heartbreak Century" Konzert am 21. November in der Arena Wien.