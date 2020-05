Rote Rüben mit Granatapfel

Name: Nina Sublatti

Alter: 20

Land: Georgien

Zur Person: In Georgien ist die Pop-Sängerin Nina Sublatti bereits ein Star, arbeitet als Model und machte sich auch als Bildhauerin einen Ruf. 2013 gewann sie die georgische Version von „Idol“ und veröffentliche ihr erstes Album „Dare to be Nina Sulbatti“, das in Georgien die Charts stürmte. Die Vorausscheidung gewann die gebürtige Russin sowohl als Siegerin der Publikums- als auch der Jury-Wertung.

Zum Song: Nicht nur der maltesische, auch der georgische Song trägt den Titel „Warrior“. Obwohl Sublatti selbst Janis Joplin und Björk zu ihren musikalischen Einflüssen zählt, klingt die Nummer allerdings eher wie ein elektronischer Popsong, vorgetragen im Lederkleid und mit viel Kriegsbemalung, äh – Make up.